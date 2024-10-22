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Дженсон Баттон: «Ферстаппен хорош в понимании регламента. Нужно правило, что нельзя полностью выдавливать болид»

Баттон призвал поменять правила после скандала со штрафом Норриса.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон проанализировал борьбу гонщика «Макларена» Ландо Норриса с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при США, которая завершилась штрафом британца.

«Обе машины выехали за пределы трассы, и для нас, зрителей, это разочаровывающая ситуация. Ландо выехал широко, но то же сделал Макс, поэтому важно, кто впереди на апексе.

Макс был впереди, но не потому ли, что отпустил тормоза на апексе и вывез обоих за пределы трека? Похоже, ваш гонщик очень хорош в понимании регламента», – заявил Баттон в беседе с руководителем «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Эксперт добавил, что подобные приемы должны учитываться в правилах:

«Проблема скорее в следующем: нужно лучше регулировать, что разрешено, а что нет. Мы видели столько сражений на трассе в этом повороте, когда ребята обгоняли и выжимали друг друга за пределы. В Монако они бы так не поступали.

Нужно правило, что нельзя полностью выдавливать болид с трассы, и борьба станет лучше».

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа

Ферстаппен тормозил на 30 метров позже Норриса перед обгоном Ландо в США

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при США
logoФИА
logoМакларен
logoДженсон Баттон
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
регламент
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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