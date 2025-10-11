Лиам Лоусон: «В будущем хотел бы выступить в гонке «1000 миль Батерста»
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о том, что в будущем будет рад принять участие в гонке «100 миль Батерста».
Данная гонка проводится на трассе «Маунт-Панорама» на машинах класса GT.
«Да, определенно. Особенно после того, как я получил опыт управления болидом «Формулы-1» на этой трассе, на которой мне всегда так хотелось погонять.
Так что в будущем я бы определенно хотел выступить в гонке «1000 миль Батерста». Даже в роли второго пилота», – рассказал Лоусон.
