Лиам Лоусон: «В будущем хотел бы выступить в гонке «1000 миль Батерста»

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон рассказал о том, что в будущем будет рад принять участие в гонке «100 миль Батерста».

Данная гонка проводится на трассе «Маунт-Панорама» на машинах класса GT.

«Да, определенно. Особенно после того, как я получил опыт управления болидом «Формулы-1» на этой трассе, на которой мне всегда так хотелось погонять.

Так что в будущем я бы определенно хотел выступить в гонке «1000 миль Батерста». Даже в роли второго пилота», – рассказал Лоусон.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет