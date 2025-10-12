  • Спортс
  • Джонни Херберт о прогрессе «Ред Булл»: «У них быстрейший пилот в «Ф-1». Худший сценарий для «Макларена»
Джонни Херберт о прогрессе «Ред Булл»: «У них быстрейший пилот в «Ф-1». Худший сценарий для «Макларена»

Херберт назвал Ферстаппена угрозой для «Макларена».

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт поделился мнением о прогрессе «Ред Булл» в последних гонках.

«Нельзя игнорировать фактор смены руководства, где Лоран Мекьес заменил Кристиана Хорнера. Кажется, Лоран создал гармоничную атмосферу в команде. У него с Максом [Ферстаппеном] более близкие отношения, чем были у Макса и Хорнера – который постоянно спорил с [отцом Ферстаппена] Йосом, что создавало много негативной энергии.

Ситуация полностью изменилась – как мы увидели в последних гонках, это позитивно сказалось на команде. Нет 100-процентной уверенности, что они и дальше будут конкурентоспособны в каждой гонке, но недавние выступления показали, что их болид может оказаться большой угрозой.

«Ред Булл» может отобрать очки у двух «Макларенов» – и это только усилит давление на «Макларен» и его пилотов. У них была доминирующая машина, но тут случился этот переворот в темпе «Ред Булл». К сожалению для Ландо [Норриса], Оскара [Пиастри] и «Макларена», это произошло с командой, у которой быстрейший пилот в пелотоне.

Вы знаете, что Макс будет настоящей угрозой в любой гонке. Вероятно, это худший сценарий для «Макларена», – считает Херберт.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
