Шарль Леклер: «Не хочу ни о чем сожалеть. Сделаю все возможное, чтобы вернуть «Феррари» на вершину»

Леклер рассказал, чего хочет больше всего.

Пилот «Феррари» поделился мнением о прозвище Избранный.

Леклера начали так называть итальянские журналисты после его ярких выступлений в дебютный сезон за «Альфа Ромео» (нынешний «Заубер») в 2018-м. Прозвище закрепилось за монегаском после его победы в Монце в 2019-м за рулем «Феррари».

«Мне нравится, когда люди меня так называют, но это не значит, что когда я встаю утром, то говорю: «Ах, я Избранный». Я не чувствую подобного давления. Порой приятно такое услышать, но это не прибавляет давления и не заставляет меня чувствовать себя как-то по-другому.

Называют меня так или нет, мой долг и моя цель остаются теми же – вернуть «Феррари» на вершину. Я сделаю все возможное, чтобы добиться этого.

Чего я действительно хочу, так это ни о чем не сожалеть. Оглядываясь назад, я хочу чувствовать уверенность, что сделал все возможное, чтобы постараться достичь цели. Получится у меня или нет, не знаю, ведь я не могу все контролировать. Но по крайней мере я знаю, что находится под моим контролем, и постараюсь выложится на полную.

Я бы хотел чаще побеждать, мы работаем над этим. У меня все еще очень высокая мотивация», – отметил Леклер.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга

