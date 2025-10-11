Льюис Хэмилтон: Единственное, что я могу посоветовать Пиастри – не отдавать позиции»

Хэмилтон дал совет Пиастри в борьбе за титул.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что не может ничего посоветовать Оскару Пиастри , который впервые за карьеру в «Ф-1» в этом сезоне борется за чемпионский титул.

«Я бы не стал ничего советовать Пиастри, мы ведь соперники (смеется). Но, если серьезно, это ведь не первый чемпионат, за победу в котором он борется.

Оскар много лет выступал в разных чемпионатах, так что я тут мало что могу ему посоветовать. Я также не общался с ним, так что не знаю, какой у него сейчас настрой.

Единственное, что я могу ему посоветовать – не отдавать позиции», – рассказал Хэмилтон.

