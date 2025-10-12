Фредерик Вассер о проблемах «Феррари» с тормозами в Сингапуре: «В следующей гонке все будет по-другому»
В «Феррари» рассчитывают разобраться с перегревом тормозов.
Руководитель «Феррари» считает, что команде нужно уже к следующему этапу решить вопрос с перегревом тормозов, который возник на Гран-при Сингапура.
«Если нам не удастся исправить эту проблему, то бороться уже не получится. Это значит, что мы точно должны с этим разобраться – чтобы участвовать в борьбе. В следующей гонке все будет по-другому», – заявил Вассер.
В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости