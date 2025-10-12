Джеймс Воулз: «Однажды Сайнс прибыл на базу в 9 утра, чтобы поработать с инженерами. И это не потому, что я попросил»

Воулз восхитился работой Сайнса в «Уильямсе».

Руководитель «Уильямса » признал, что его удивил подход Карлоса Сайнса к гонкам и к работе с инженерами.

«У него очень хороший подход к работе: он дает очень четкие и краткие комментарии, которые указывают нам правильное направление.

Мне не приходилось просить его приехать на базу. Однажды он прибыл в девять утра и уже сидел за работой вместе с командой из отдела аэродинамики, они вели серьезные разговоры насчет специфических деталей.

Мы увидели, как группа из 15 человек начала обсуждать и анализировать вопрос. И это не потому, что я сказал Карлосу, что ему нужно приехать в девять утра. Это была его инициатива, ведь он хочет, чтобы команда добилась успеха.

За свою жизнь я видел многих пилотов. Редко можно встретить того, кто просыпается до восьми утра и хочет проводить время с командой таким образом», – поделился Воулз.

