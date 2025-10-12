  • Спортс
4

Рикардо Патрезе: «Хэмилтон хочет завершить карьеру с восьмым титулом. Новый регламент – хорошая возможность»

Патрезе выразил надежду на прогресс Хэмилтона и «Феррари».

Бывший пилот «Ф-1» Рикардо Патрезе переживает за результаты Льюиса Хэмилтона и «Феррари» в текущем сезоне.

«Льюис может делать, что хочет, но думаю, он хочет завершить карьеру с хорошими результатами и восьмым титулом, если такое возможно.

В следующем году с новым регламентом и новой машиной у него появится возможность добиться высоких результатов. В этом плане, думаю, он останется еще на год [после 2026-го], а затем, вероятно, попрощается с гонками.

Будь я на его месте, то до самого конца старался бы вернуться к сильным результатам. Надеюсь, что за счет опыта он сможет дать хороший совет насчет того, как лучше внутренне организовать команду.

Я правда на это надеюсь, потому что я итальянец, у меня есть сын, который выступает за «Феррари» – так что я связан с ней. Я никогда не был пилотом «Феррари», но я в какой-то степени ее фанат, поэтому надеюсь, что они найдут решение», – сказал Патрезе.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
