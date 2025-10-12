Лоран Мекьес: «Трудно рассуждать, как все могло бы сложиться, если бы у «Ред Булл» был такой же темп в начале сезона»

Мекьес высказался о прогрессе «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » ответил на вопрос, согласен ли он с мнением Макса Ферстаппена насчет того, что у болида всегда был потенциал для побед в 2025-м.

«Позвольте мне отметить следующее: думаю, в Милтон-Кейнсе все очень усердно трудились – начиная с первой гонки и заканчивая недавней. Они никогда не сдавались, чтобы постараться раскрыть потенциал машины.

Будет справедливо сказать, что прогресс за последние несколько недель оказался впечатляющим – нужно отдать должное всем в команде, всем, кто работал на базе и не сдавался. И нужно отдать должное Максу, который с его чуткостью подталкивал нас к тому, чтобы попробовать различные пути. Наконец нам удалось найти способ раскрыть часть скорости.

Нет никакой серебряной пули. Был хороший поток обновлений и разные подходы к работе над машиной.

В целом, кажется, у нас есть конкурентоспособная комплектация, которая способна обеспечить борьбу на большинстве трасс. Однако очень трудно рассуждать, как все могло бы сложиться, если бы у нас были такие обновления в начале сезона. Мы не оглядываемся назад, мы смотрим вперед», – сказал Мекьес.

