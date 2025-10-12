  • Спортс
Джеймс Воулз: «Если Албон и Сайнс захотят поучаствовать в других сериях, «Уильямс» найдет способ, как это реализовать»

Воулз сказал, что Албону и Сайнсу разрешено выступать в других категориях.

Руководитель «Уильямса» во время разговора о выступлении Макса Ферстаппена на «Нюрбургринге» в категории GT3 заявил, что пилотам английской команды Алексу Албону и Карлосу Сайнсу тоже дозволено участвовать в других сериях.

«Им это разрешено. Думаю, что такое может быть в повестке дня или на радаре. Просто нужно помнить, что случай Макса исключительный – у нас 24 уик-энда в году, еще несколько дней уходит на тесты.

Мне кажется, было бы необоснованно и неправильно требовать от наших пилотов каким-то конкретным образом распорядиться их временем. Но если они захотят [поучаствовать в других гонках], то мы найдем способ, как все это реализовать», – сказал Воулз.

Осенняя красота русского эндуранса: битва суперкаров, доезды на трех колесах и мега-крэш «Мерседеса»
 

