Джеймс Воулз: «Если Албон и Сайнс захотят поучаствовать в других сериях, «Уильямс» найдет способ, как это реализовать»

Руководитель «Уильямса » во время разговора о выступлении Макса Ферстаппена на «Нюрбургринге » в категории GT 3 заявил, что пилотам английской команды Алексу Албону и Карлосу Сайнсу тоже дозволено участвовать в других сериях.

«Им это разрешено. Думаю, что такое может быть в повестке дня или на радаре. Просто нужно помнить, что случай Макса исключительный – у нас 24 уик-энда в году, еще несколько дней уходит на тесты.

Мне кажется, было бы необоснованно и неправильно требовать от наших пилотов каким-то конкретным образом распорядиться их временем. Но если они захотят [поучаствовать в других гонках], то мы найдем способ, как все это реализовать», – сказал Воулз.

