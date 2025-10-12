  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Пьер Ваше: «Обновления не должны повлиять на результаты в следующем сезоне»
0

Пьер Ваше: «Обновления не должны повлиять на результаты в следующем сезоне»

В «Ред Булл» оценили готовность к сезону-2026.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше объяснил, почему команда продолжает активно привозить обновления в текущем сезоне, несмотря на то что в следующем году будет уже совершенно новый регламент.

«Насчет силовой установки трудно что-то сказать, но все выглядит очень, очень многообещающе.

Что же касается машины, то нас ждет новый аэродинамический регламент, поэтому трудно что-то сказать. Можно многое обнаружить, сложно понять, какие идеи есть у остальных команд.

Обычно ты многое узнаешь, когда смотришь на другой болид, ты пытаешься понять, что делают остальные. Надеюсь, мы нашли хорошее направление – но точно узнать не получится.

Активная работа над обновлениями в этом году? Это тоже очень важно при подготовке к следующему сезону. Хотя это и связано с другим регламентом, но все, что мы понимаем с точки зрения характеристик, с точки зрения запроса пилота, в том числе Юки [Цуноды], – в следующем сезоне будут те же проблемы. Даже если нам придется подходить к их решению немного другим образом.

Повлияют ли обновления на темп в начале следующего сезона? Могут, но кто знает – в целом не должны», – сказал Ваше.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Пьер Ваше
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джеймс Воулз: «Однажды Сайнс прибыл на базу в 9 утра, чтобы поработать с инженерами. И это не потому, что я попросил»
16 минут назад
Шарль Леклер: «Не хочу ни о чем сожалеть. Сделаю все возможное, чтобы вернуть «Феррари» на вершину»
232 минуты назад
Рикардо Патрезе: «Хэмилтон хочет завершить карьеру с восьмым титулом. Новый регламент – хорошая возможность»
4сегодня, 07:59
Лиам Лоусон: «В будущем хотел бы выступить в гонке «1000 миль Батерста»
3вчера, 18:42
Льюис Хэмилтон: Единственное, что я могу посоветовать Пиастри – не отдавать позиции»
12вчера, 17:35
Хуан-Пабло Монтойя: «Обычно команда отдает предпочтение тому, кто дольше за нее выступает. В «Макларене» это Норрис»
6вчера, 16:53
Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Не могу поверить, что в «Макларене» допустили такую ошибку и отпустили Данна»
6вчера, 16:15
Ральф Шумахер: «Если подумать, «Феррари» тратит большую часть денег на настоящую катастрофу»
8вчера, 15:49
Джонни Херберт: «Норрис в роли преследующего в борьбе за титул – это намного проще»
вчера, 15:25
Гюнтер Штайнер: «На месте «Макларена» поддержал бы Пиастри в борьбе за титул»
1вчера, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13