Пьер Ваше: «Обновления не должны повлиять на результаты в следующем сезоне»

В «Ред Булл» оценили готовность к сезону-2026.

Технический директор «Ред Булл » Пьер Ваше объяснил, почему команда продолжает активно привозить обновления в текущем сезоне, несмотря на то что в следующем году будет уже совершенно новый регламент.

«Насчет силовой установки трудно что-то сказать, но все выглядит очень, очень многообещающе.

Что же касается машины, то нас ждет новый аэродинамический регламент, поэтому трудно что-то сказать. Можно многое обнаружить, сложно понять, какие идеи есть у остальных команд.

Обычно ты многое узнаешь, когда смотришь на другой болид, ты пытаешься понять, что делают остальные. Надеюсь, мы нашли хорошее направление – но точно узнать не получится.

Активная работа над обновлениями в этом году? Это тоже очень важно при подготовке к следующему сезону. Хотя это и связано с другим регламентом, но все, что мы понимаем с точки зрения характеристик, с точки зрения запроса пилота, в том числе Юки [Цуноды ], – в следующем сезоне будут те же проблемы. Даже если нам придется подходить к их решению немного другим образом.

Повлияют ли обновления на темп в начале следующего сезона? Могут, но кто знает – в целом не должны», – сказал Ваше.

