Кристиан Хорнер: «Не думаю, что «Макларену» есть на что жаловаться»
Руководитель «Ред Булл» заявил, что в «Макларене» должны быть довольны исходом Гран-при США, ведь Ландо Норрис рисковал получить больше одного штрафа.
По итогам гонки Норрис потерял подиум из-за наказания в 5 секунд за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы.
«Для меня все было очевидно. Обгон был совершен за пределами трассы – правила очень точны в этом вопросе. За это был выписан штраф.
Еще мог быть дать штраф [Норрису] за смещение на торможении в первом повороте. И еще один за нарушение границ трассы. Так что не думаю, что тут можно на что-то жаловаться», – сказал Хорнер.
Он также рассказал, как происходила борьба в первом повороте на старте гонки:
«Что ж, Ферстаппен не выехал за пределы трека – и это очевидно, правила позволяют им бороться в первом повороте. Макс не выехал за пределы трассы. Это была честная борьба».
Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!
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