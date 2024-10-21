Кристиан Хорнер: «Не думаю, что «Макларену» есть на что жаловаться»

Хорнер считает, что «Макларен» мог получить еще больше штрафов в США.

Руководитель «Ред Булл » заявил, что в «Макларене » должны быть довольны исходом Гран-при США, ведь Ландо Норрис рисковал получить больше одного штрафа.

По итогам гонки Норрис потерял подиум из-за наказания в 5 секунд за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы.

«Для меня все было очевидно. Обгон был совершен за пределами трассы – правила очень точны в этом вопросе. За это был выписан штраф.

Еще мог быть дать штраф [Норрису] за смещение на торможении в первом повороте. И еще один за нарушение границ трассы. Так что не думаю, что тут можно на что-то жаловаться», – сказал Хорнер .

Он также рассказал, как происходила борьба в первом повороте на старте гонки:

«Что ж, Ферстаппен не выехал за пределы трека – и это очевидно, правила позволяют им бороться в первом повороте. Макс не выехал за пределы трассы. Это была честная борьба».

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