Гельмут Марко: «Считаю, что штраф Норрису был вполне оправдан»
Марко высказался о борьбе Норриса и Ферстаппена в Остине.
Советник «Ред Булл» считает, что стюарды приняли верное решение, оштрафовав Ландо Норриса на 5 секунд за то, что тот совершил обгон Макса Ферстаппена, находясь за пределами трассы, хотя многие данный вердикт возмутил.
«В гонке у нас не было того темпа, который мы показали в спринте. В то время как у «Феррари» был просто невероятный темп. Для нас же, очевидно, решающим фактором была борьба с Норрисом.
Я считаю, что штраф Норрису был вполне оправдан. В итоге мы отыграли 5 очков – и мы более чем удовлетворены таким результатом.
Что касается «Феррари» – мне кажется, что скорость их болида во многом зависит от особенностей конфигурации конкретной трассы. И я надеюсь, что они не продолжат и дальше выступать в том же духе, ведь в этот раз преимущество Леклера было весьма велико», – рассказал Марко.
Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа
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