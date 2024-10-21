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Гельмут Марко: «Считаю, что штраф Норрису был вполне оправдан»

Марко высказался о борьбе Норриса и Ферстаппена в Остине.

Советник «Ред Булл» считает, что стюарды приняли верное решение, оштрафовав Ландо Норриса на 5 секунд за то, что тот совершил обгон Макса Ферстаппена, находясь за пределами трассы, хотя многие данный вердикт возмутил.

«В гонке у нас не было того темпа, который мы показали в спринте. В то время как у «Феррари» был просто невероятный темп. Для нас же, очевидно, решающим фактором была борьба с Норрисом.

Я считаю, что штраф Норрису был вполне оправдан. В итоге мы отыграли 5 очков – и мы более чем удовлетворены таким результатом.

Что касается «Феррари» – мне кажется, что скорость их болида во многом зависит от особенностей конфигурации конкретной трассы. И я надеюсь, что они не продолжат и дальше выступать в том же духе, ведь в этот раз преимущество Леклера было весьма велико», – рассказал Марко.

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при США
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logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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