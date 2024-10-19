Стюарды не нашли нарушений в действиях Норриса в конце спринта в Остине

Норриса не наказали за потенциально опасный пилотаж.

Пилот «Макларена » подозревался в создании потенциально опасной ситуации за счет чрезмерно агрессивных маневров.

Ситуация имела место на последнем круге спринта перед Гран-при США, когда Норрис активно оборонялся от атак со стороны пилотов «Феррари » Карлоса Сайнса и Шарля Леклера .

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, признали то, что Норрис действовал в рамках правил, во многом благодаря чему в итоге сохранил третье место – удержать Сайнса у гонщика «Макларена» не получилось, а вот Леклер остался позади.

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