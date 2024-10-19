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Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен опять доминатор? Что за провал «Мерса»?

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«Формула-1» вернулась на гоночный трек «Трассы Америк» в Техасе для Гран-при США – с него начинается супернагруженный период титульных разборок из шести этапов в ряд с тремя спринтами. Агрессивное месячное турне по Новому Свету, а затем переезд на Ближний Восток для полной добивки пилотов и персонала – что может быть эпичнее для интригующего финала, в котором оба титула могут разыграться с отрывом в 1-2 балла?

Причем в Техасе последний отрезок сезона буквально рестартует заново: после месячного перерыва все команды привезли последние масштабные обновления, призванные придать последнее ускорение и решить главные проблемы болидов (кроме «Феррари» и «Уильямса» – они решили сохранить ресурсы на 2025-й и разобраться с уже поставленными на предыдущих этапах деталями. Еще «Макларен» решил попридержать часть пакета, связанного с днищем, – вероятно, помня о прошлогодней истории о чрезмерно стесанной планке на новинке у Хэмилтона и последовавшей дисквалификации: за короткую практику действительно можно не успеть настроить нужный просвет при серьезных изменениях характеристик).

Также на «Трассе Америк» закончили революционную смену всего асфальта на экспериментальный и более долговечный – промоутер ввалил $20 млн, обещал отсутствие кочек, трещин и выбоин, могучее сцепление и рекорды скорости. Звучало классно – и обозначало обнуление исторически накопленных данных по износу шин и поведению физических моделей болидов.

Командам приходилось вкатываться в уик-энд исключительно по данным из симулятора поставщика покрышек «Пирелли»:

Автодром – супернагруженный, с большими запросами и к прижимной силе, и мощности мотора. Также это редкий автодром с относительным балансом по требованиям от обеих осей, потому огромнейшую играют еще и внешние условия вроде температур и ветра – чем жарче и непогодистее, тем хуже.

Много широких и обгонных секций для разных траекторий, поворотов со слепыми апексами и перепадами высот, а также техничных связок для отыгрыша времени или обороны – все, что нужно для зрелищных и напряженных схваток.

Сложились идеальные условия для активного полигонного тестирования, чья же машина теперь лучшая, а также для блеска пилотажным уровнем – именно в таких условиях крутость гонщика решает даже больше, чем на городских треках (где все же больше уходит фактору везения или невезения или близких барьеров).

Тем не менее, неизвестность с уровнями сцепления от асфальта вместе с порывами ветра до 30 км/ч (когда даже 9 км/ч колоссально влияет!) вызывали огромное количество вылетов, разворотов и ошибок в практиках и квалификации к спринту – пока пилоты привыкали к новым условиям, а команды искали баланс.

Оттуда – и немного хаотичный результат из-за списанных кругов: победили самые роботичные (вроде Ферстаппена и Расселла) и лучшие риск-менеджеры (вроде Леклера):

Сработали одновременно улучшения болида «Ред Булл» (чемпионы задекларировали 7 апгрейдов – больше, чем кто-либо) вместе с ошибками и невезением соперников: например, Хэмилтон ехал с улучшением 0,2-0,4 секунды, но затем ошибся и затем попал под желтые флаги. «Макларен» же просто провалил поиск баланса

Причем обещания повышения скоростей действительно оправдались: уже в спринтоквале время прошлогоднего поула перебили на 2 секунды и проехали быстрее расчетного времени «Пирелли» для общего поула на 0,7 секунды!

В спринте все традиционно чаще всего выбирают стратегии без пит-стопов, потому все чаще решается сражениями на стартовых метрах, первых кругах, сохранении ресурса покрышек для финишного рывка и пары последних разборок на финальном круге. Оттого максимум внимания – к шансам на сэйфти-кар и прогнозу погоды. Перед стартом температура поднялась до 34 градусов – что обещало настоящий чемпионат по экономиии.

«Пирелли» ждала старта всего пелотона исключительно на среднем составе «медиума». И этот фактор записала себе в плюс «Феррари» – ожидала намеревалась схватиться за победу!

Чжоу получил новый аккумулятор, но штраф за него отбудет в гонке, как и Лоусон – за абсолютно новый сет силовой установки со всеми возможными допами. Леклеру пересобрали заднее антикрыло без нарушения правил закрытого парка. А «Уильямс» в последний момент тоже изменил настройки заднего антикрыла и подвески на болиде Алекса Албона – не уложился в правило двух часов перед стартом, нарушил правило закрытого парка и отправил №23 на пит-лейн. Видимо, английская команда принесла спринт с неудачной стартовой позицией в жертву ради попыток найти лучший баланс для квалификации и основной гонки.

На старте все выбрали «медиум», как и предсказывали – слишком опрометчивых не нашлось.

Как сложился спринт: мегастарт Норриса, внезапная взаимная схватка «Феррари», провал «Мерса»

• Хэмилтон пожаловался на сбоящие тормоза (которые ему как раз поменяли перед спринтом), но «Мерседес» успокоил – все должно быть нормально.

• Норрис выдал мегастарт и вырвался на второе через пару поворотов! Расселл откатился на третье, «Феррари» улетела с подиума.

• Через полкруга Леклер атаковал Расселла, но Джордж отбился.

• И уже в начале второго круга уже Сайнс атаковал Леклера в битве за 4-е!

• К концу третьего круга после пары атак Карлоса Шарль предложил мостику «Феррари» сперва сконцентрироваться на соперниках, а потом разбираться друг с другом.

• На 5-м круге Сайнс внезапным наскоком все-таки отобрал у Леклера 4-е.

• На 6-м круге Расселл после пары быстрейших кругов настиг Норриса и приступил к атакам на «Макларен» – Ландо пришлось отрабатывать защитные траектории. Ферстаппену выпал шанс оторваться на 2 секунды.

• На 9-м круге Сайнс настиг Расселла и одним маневром опередил «Мерседес»! 

• А на 10-м круге тот же маневр на Расселле повторил Леклер – Джордж пожаловался, что его передняя левая шина сгорела!

• На 19-м круге Сайнс первой же атакой надавил на Норриса – и Ландо раскололся: ошибся на торможении и пропустил Скудерию на второе.

• Через полкруга он Норрис так же ошибся при обороне от Леклера и ткнулся в болид «Феррари» – повезло, что не сошли оба. Норрис попал за них под расследование за хаотичные смещения, однако штрафовать его не стали, признав право на оборону.

• Норрис в итоге докатил до подиума, пока Сайнс забирал второе место, а Ферстаппен – победу. Да, битва за оба титула для «Макларена» пока не упростилась.

Какой же близкий и насыщенный вышел спринт!

Быстрые выводы: «Ред Булл» вернулся

Обновления «Ред Булл» сработали, а запрет системы быстрой коррекции дорожного просвета между сессиями предсказуемо не сказались на темпе команды – RB20 даже лучше теперь справляется с высокими поребриками и лучше держит баланс (важнейшая точка замера на треке в Остине). В остальном же роботичный Ферстаппен просто в фирменном стиле реализовал поул: выдал лучший возможный старт, воспользовался шансом во время разборок позади и укатил, создав более-менее комфортный отрыв, а затем без давления и ошибок спокойно довел дело до победы.

Обновления «Мерседеса» тоже сработали – Ферстаппену и Норрису теперь точно не стоит ожидать разборки на двоих. Просто Расселл перестарался с попытками отыграться из-за стартового провала и спалил шины раньше времени.

«Макларен» и Норрис же просто доказали, что могут хорошо стрелять и со старта! Причем даже против максимально снаряженных обновками машин – следующие Гран-при должны пройти даже успешные для англичан. При старте повыше и без помех со стороны соперников Ландо точно надавил бы на Ферстаппена и посильнее, а так сдал при первом же нажиме.

Но больше всех впечатлили обновки «Хааса» – похоже, они теперь вновь возглавляют середину пелотона. И формально забрались на 6-е место Кубка конструкторов.

Схватка продолжится вечером 20 октября в воскресенье – эпическая развязка только начинается!

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages/Mark Thompson

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