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Гельмут Марко: «Устройство «Ред Булл» полностью легально. Не понимаю разговоров – может, кто-то хочет отвлечь внимание»

Марко заявил, что спорная система «Ред Булл» соответствует правилам.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал ситуацию с устройством для изменения положения пластины под днищем (T-tray) из кокпита.

Как настаивают в «Ред Булл», команда не могла использовать приспособление между квалификацией и гонкой, что стало бы нарушением регламента. ФИА ужесточила процедуры проверки на Гран-при США, чемпионы «Формулы-1» согласились модифицировать механизм.

«Система полностью легальна и была известна всем командам. Мы уже проинформировали ФИА – это говорит само за себя.

Нельзя менять высоту между квалификацией и гонкой, это главный момент. Ничего нелегального нет.

ФИА уже знала. Не было никаких санкцией, никаких изменений. Я не понимаю всех этих разговоров. Может, кто-то хочет отвлечь внимание от других проблем», – сказал Марко.

«Ред Булл» признал наличие, но не использование устройства для изменения дорожного просвета

«Ред Булл» модифицирует устройство для регулировки дорожного просвета к Гран-при Сан-Паулу (Autosport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
Гран-при США
logoФИА
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
регламент
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