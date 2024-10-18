«Ред Булл» признал наличие, но не использование устройства для изменения дорожного просвета
В команде «Ред Булл» впервые прокомментировали ситуацию с незаметным изменением дорожного просвета между квалификацией и гонкой через регулирование положение пластины под днищем (T-tray) из кокпита.
Чемпионы «Формулы-1» признали наличие устройства, однако сообщили, что оно не использовалось. Команда взаимодействует с ФИА по данному вопросу.
«Да, [устройство] существует, однако оно недоступно, когда болид полностью собран и готов к работе. В многочисленной корреспонденции с ФИА эта деталь обсуждалась, и мы согласовали план на будущее», – заявил представитель «Ред Булл».
«Ред Булл» оказался командой, попавшей под подозрения в незаметном изменении дорожного просвета между квалификацией и гонкой (RN365)
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