«Ред Булл» признал наличие, но не использование устройства для изменения дорожного просвета

«Ред Булл» общается с ФИА по поводу спорного устройства.

В команде «Ред Булл» впервые прокомментировали ситуацию с незаметным изменением дорожного просвета между квалификацией и гонкой через регулирование положение пластины под днищем (T-tray) из кокпита.

Чемпионы «Формулы-1» признали наличие устройства, однако сообщили, что оно не использовалось. Команда взаимодействует с ФИА по данному вопросу.

«Да, [устройство] существует, однако оно недоступно, когда болид полностью собран и готов к работе. В многочисленной корреспонденции с ФИА эта деталь обсуждалась, и мы согласовали план на будущее», – заявил представитель «Ред Булл».

«Ред Булл» оказался командой, попавшей под подозрения в незаметном изменении дорожного просвета между квалификацией и гонкой (RN365)

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