Карлос Сайнс: «Балл за лучший круг не нужен. Чаще всего его зарабатывают случайным образом»

Сайнс и Расселл согласны, что баллу за лучший круг не место в «Ф-1».

Пилоты «Феррари» и «Мерседеса » Карлос Сайнс и Джордж Расселл солидарны с решением отменить присуждение бонусного очка за быстрейший круг гонки с 2025 года.

«Я всегда считал, что это не нужно, в основном из-за того, как ставят лучший круг. Прямо сейчас этот балл достается тому, у кого есть «бесплатный» пит-стоп за круг до финиша. Так что это не показывает, кто быстрейший в гонке, кто заслуживает очко за свою скорость.

Чаще всего очко зарабатывает тот, кто случайным образом, благодаря удаче или ситуации в гонке получает «бесплатный» пит-стоп», – заявил Сайнс перед Гран-при США .

«Балл за быстрейший круг мне казался несколько бессмысленным, ведь речь всегда о пилоте, который провел тяжелую гонку, заехал в боксы и получил новые шины.

Я никогда не видел пользы от этого. В каком-то смысле я рад, что правило убрали», – сказал Расселл.

При этом Карлос допустил присуждение бонусных очков за другие достижения – к примеру, за поул:

«Поул-позиции всегда высоко ценили, по крайней мере в «Формуле-1». И, конечно, мы, гонщики, любим становиться быстрейшими в квалификациях, ведь это показывает, что ты проехал самый чистый круг или взял на себя больше рисков – ты поставил на карту все ради поула.

Если в пелотоне один болид завоевывает все поул-позиции, смысла нет. Но при идеальном сценарии, когда пелотон плотный, это было бы полезнее, чем бонусный балл за быстрейший круг гонки».

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