  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Балл за лучший круг не нужен. Чаще всего его зарабатывают случайным образом»
0

Карлос Сайнс: «Балл за лучший круг не нужен. Чаще всего его зарабатывают случайным образом»

Сайнс и Расселл согласны, что баллу за лучший круг не место в «Ф-1».

Пилоты «Феррари» и «Мерседеса» Карлос Сайнс и Джордж Расселл солидарны с решением отменить присуждение бонусного очка за быстрейший круг гонки с 2025 года.

«Я всегда считал, что это не нужно, в основном из-за того, как ставят лучший круг. Прямо сейчас этот балл достается тому, у кого есть «бесплатный» пит-стоп за круг до финиша. Так что это не показывает, кто быстрейший в гонке, кто заслуживает очко за свою скорость.

Чаще всего очко зарабатывает тот, кто случайным образом, благодаря удаче или ситуации в гонке получает «бесплатный» пит-стоп», – заявил Сайнс перед Гран-при США.

«Балл за быстрейший круг мне казался несколько бессмысленным, ведь речь всегда о пилоте, который провел тяжелую гонку, заехал в боксы и получил новые шины.

Я никогда не видел пользы от этого. В каком-то смысле я рад, что правило убрали», – сказал Расселл.

При этом Карлос допустил присуждение бонусных очков за другие достижения – к примеру, за поул:

«Поул-позиции всегда высоко ценили, по крайней мере в «Формуле-1». И, конечно, мы, гонщики, любим становиться быстрейшими в квалификациях, ведь это показывает, что ты проехал самый чистый круг или взял на себя больше рисков – ты поставил на карту все ради поула.

Если в пелотоне один болид завоевывает все поул-позиции, смысла нет. Но при идеальном сценарии, когда пелотон плотный, это было бы полезнее, чем бонусный балл за быстрейший круг гонки».

«Формула-1» отменила правило присуждения 1 балла за лучший круг в гонке

Ландо Норрис: «Мне нравилось, что есть бонусный балл. Не кажется, что нужны изменения из-за лучшего круга Риккардо в Сингапуре»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при США
logoФИА
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
регламент
logoДжордж Расселл
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макс Ферстаппен о причинах штрафа за мат: «В пятилетнем возрасте я ни разу в жизни не посмотрел ни одной пресс-конференции»
9 минут назад
Шарль Леклер о титулах в 2024-м: «Никогда не говори «никогда». «Феррари» будет бороться до конца»
10 минут назад
Льюис Хэмилтон о «Ред Булл»: «Движущая сила «Ф-1» – это инновации. Порой кто-то может чуть-чуть переступить черту»
29 минут назад
Ландо Норрис: «Мне нравилось, что есть бонусный балл. Не кажется, что нужны изменения из-за лучшего круга Риккардо в Сингапуре»
48 минут назад
Макс Ферстаппен: «Когда прочитал историю про систему изменения дорожного просвета – подумал, что речь про другую команду»
452 минуты назад
Оскар Пиастри о системе изменения дорожного просвета: «Это не раздвижение границ возможного, а их нарушение»
2сегодня, 09:07
Ландо Норрис о спорных решениях «Ред Булл» и «Макларена»: «Есть разница между черно-белой ситуацией и инновациями в разрешенных пределах»
1сегодня, 08:51
Серхио Перес: «Я на 100 процентов буду в «Ред Булл» в 2025 году»
4сегодня, 08:26
«Ред Булл» признал наличие, но не использование устройства для изменения дорожного просвета
19сегодня, 07:39
Гран-при США-2024. Расписание трансляций
14вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
14 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15