Ландо Норрис: «Мне нравилось, что есть бонусный балл. Не кажется, что нужны изменения из-за лучшего круга Риккардо в Сингапуре»

Норрис не стал бы отменять бонусное очко за лучший круг.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал изменение спортивного регламента «Формулы-1»: с 2025 года гонщики не будут получать дополнительный балл за быстрейший круг гонки.

Британец ответил на вопрос, будет ли он разочарован, если проиграет титул из-за лучшего круга Даниэля Риккардо на Гран-при Сингапура – пилот «РБ» отнял одно очко у Норриса и помог гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену .

«Нет, я не буду смотреть на это как на причину. Пожалуй, я бы возложил вину на другие вещи в этом сезоне, которые могли бы выйти лучше, а не на то, что Даниэль в своей последней гонке поставил быстрейший круг. Может, до этого дойдет в конце года. Если так случится, значит, случится.

Но не думаю, что это [будет иметь решающее значение]. Люди делают так годами. Да, получилось странно, и люди спешат сделать выводы, но есть много факторов. Обстоятельства были, наверное, уникальными. Даниэль знал, что это его последняя гонка, и я бы не сказал, что это классный способ уйти, потому что не считаю, что есть классный способ, но, если бы он просто проехал лучший круг, возникло бы больше вопросов, и, думаю, наша команда задавала бы больше вопросов.

Если это повторится, если такое вновь случится в этот уик-энд или в следующий уик-энд, то, думаю, мы поднимем вопрос гораздо активнее.

Я бы точно не обвинил Даниэля, точно не обвинил бы [«РБ»], но, если это сделано с таким умыслом, то, разумеется, я не согласен. И вряд ли «Формула-1» согласится с подобным.

Так что ответ «нет», я не бы возлагал вину на это [в случае поражения в чемпионате]. Причины будут другие», – заявил Норрис перед Гран-при США.

Ландо также спросили, поддерживает ли он отмену бонусных баллов со следующего сезона.

«Без понятия. Не знаю, зачем так поступили. Мне в каком-то смысле нравилось как сейчас. Есть шанс сделать что-то иначе. Иногда ты расплачиваешься за риск, и риск всегда существует – пит-стоп может пойти не так, что-то еще.

Если то, что произошло в Сингапуре, будет повторяться, то, думаю, это правильное решение. Но не знаю. Мне не кажется, что нужны изменения просто потому, что люди задавали вопросы после Сингапура. Так что не знаю. Это точно не мое дело. Это вопрос менеджеров команд и никак не связано с нами», – отреагировал британец.

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