  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Мне нравилось, что есть бонусный балл. Не кажется, что нужны изменения из-за лучшего круга Риккардо в Сингапуре»
0

Ландо Норрис: «Мне нравилось, что есть бонусный балл. Не кажется, что нужны изменения из-за лучшего круга Риккардо в Сингапуре»

Норрис не стал бы отменять бонусное очко за лучший круг.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал изменение спортивного регламента «Формулы-1»: с 2025 года гонщики не будут получать дополнительный балл за быстрейший круг гонки.

Британец ответил на вопрос, будет ли он разочарован, если проиграет титул из-за лучшего круга Даниэля Риккардо на Гран-при Сингапура – пилот «РБ» отнял одно очко у Норриса и помог гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Нет, я не буду смотреть на это как на причину. Пожалуй, я бы возложил вину на другие вещи в этом сезоне, которые могли бы выйти лучше, а не на то, что Даниэль в своей последней гонке поставил быстрейший круг. Может, до этого дойдет в конце года. Если так случится, значит, случится.

Но не думаю, что это [будет иметь решающее значение]. Люди делают так годами. Да, получилось странно, и люди спешат сделать выводы, но есть много факторов. Обстоятельства были, наверное, уникальными. Даниэль знал, что это его последняя гонка, и я бы не сказал, что это классный способ уйти, потому что не считаю, что есть классный способ, но, если бы он просто проехал лучший круг, возникло бы больше вопросов, и, думаю, наша команда задавала бы больше вопросов.

Если это повторится, если такое вновь случится в этот уик-энд или в следующий уик-энд, то, думаю, мы поднимем вопрос гораздо активнее.

Я бы точно не обвинил Даниэля, точно не обвинил бы [«РБ»], но, если это сделано с таким умыслом, то, разумеется, я не согласен. И вряд ли «Формула-1» согласится с подобным.

Так что ответ «нет», я не бы возлагал вину на это [в случае поражения в чемпионате]. Причины будут другие», – заявил Норрис перед Гран-при США.

Ландо также спросили, поддерживает ли он отмену бонусных баллов со следующего сезона.

«Без понятия. Не знаю, зачем так поступили. Мне в каком-то смысле нравилось как сейчас. Есть шанс сделать что-то иначе. Иногда ты расплачиваешься за риск, и риск всегда существует – пит-стоп может пойти не так, что-то еще.

Если то, что произошло в Сингапуре, будет повторяться, то, думаю, это правильное решение. Но не знаю. Мне не кажется, что нужны изменения просто потому, что люди задавали вопросы после Сингапура. Так что не знаю. Это точно не мое дело. Это вопрос менеджеров команд и никак не связано с нами», – отреагировал британец.

«Формула-1» отменила правило присуждения 1 балла за лучший круг в гонке

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при США
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
регламент
logoДаниэль Риккардо
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макс Ферстаппен о причинах штрафа за мат: «В пятилетнем возрасте я ни разу в жизни не посмотрел ни одной пресс-конференции»
9 минут назад
Шарль Леклер о титулах в 2024-м: «Никогда не говори «никогда». «Феррари» будет бороться до конца»
10 минут назад
Льюис Хэмилтон о «Ред Булл»: «Движущая сила «Ф-1» – это инновации. Порой кто-то может чуть-чуть переступить черту»
29 минут назад
Карлос Сайнс: «Балл за лучший круг не нужен. Чаще всего его зарабатывают случайным образом»
29 минут назад
Макс Ферстаппен: «Когда прочитал историю про систему изменения дорожного просвета – подумал, что речь про другую команду»
452 минуты назад
Оскар Пиастри о системе изменения дорожного просвета: «Это не раздвижение границ возможного, а их нарушение»
2сегодня, 09:07
Ландо Норрис о спорных решениях «Ред Булл» и «Макларена»: «Есть разница между черно-белой ситуацией и инновациями в разрешенных пределах»
1сегодня, 08:51
Серхио Перес: «Я на 100 процентов буду в «Ред Булл» в 2025 году»
4сегодня, 08:26
«Ред Булл» признал наличие, но не использование устройства для изменения дорожного просвета
19сегодня, 07:39
Гран-при США-2024. Расписание трансляций
14вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
14 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15