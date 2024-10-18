Ландо Норрис о спорных решениях «Ред Булл» и «Макларена»: «Есть разница между черно-белой ситуацией и инновациями в разрешенных пределах»

Норрис высказался о новом скандале вокруг «Ред Булл».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис считает, что устройство «Ред Булл», позволяющее незаметно регулировать дорожный просвет, нельзя сравнить с решениями британской команды.

Перед Гран-при США стало известно, что на болиде «Ред Булл» есть приспособление, меняющее положение пластины под днищем (T-tray) из кокпита. Чемпионы «Формулы-1» утверждают, что не использовали устройство между квалификацией и гонкой.

Ранее «Макларен» согласовал с ФИА отказ от гибкого заднего антикрыла (так называемая «мини-DRS»).

«Одно дело – наличие устройства, другой вопрос – насколько сильно оно используется, о чем мы не имеем представления. Если оно помогало команде, если использовалось так, как считают люди, то, может, это сместит расклады в нашу пользу.

Подобные вещи не позволяют сами по себе завоевать несколько поул-позиций или побед подряд. Так что не думаю, что это изменит что-то в общей картине.

Но, вероятно, если посмотреть на определенные квалификации – на каких-то этапах разрывы составляли сотые доли секунды или даже тысячные – то можно сказать: «Ну, возможно, это помогло команде в том или ином направлении».

Я считаю, здорово, что ФИА так работает. Есть разница между черно-белой ситуацией как сейчас и сутью «Формулы-1», раздвиганием границ, созданием новых вещей и инновациями в разрешенных пределах. На мой взгляд, именно в этом «Макларен» очень хорошо себя проявил, но мы не идем дальше этого», – сказал Ландо.

«Ред Булл» оказался командой, попавшей под подозрения в незаметном изменении дорожного просвета между квалификацией и гонкой (RN365)

«Ред Булл» признал наличие, но не использование устройства для изменения дорожного просвета