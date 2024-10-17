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«Ред Булл» оказался командой, попавшей под подозрения в незаметном изменении дорожного просвета между квалификацией и гонкой (RN365)

«Ред Булл» подозревают в использовании уловки с дорожным просветом.

Как сообщалось ранее, перед Гран-при США в ФИА приняли меры по борьбе с умным способом менять дорожный просвет болида «Ф-1» между квалификацией и гонкой.

Речь идет о пластине под днищем (T-tray). Одну из команд «Формулы-1» подозревают в том, что ее инженерам удалось найти способ менять положение данной пластины из кокпита – путем изменения настроек. Отмечалось, что в теории такое изменение также может быть незаметно выполнено механиками.

При этом даже незначительная корректировка дорожного просвета перед гонкой может оказать существенное влияние, так как параметры идеального расстояния от днища до дорожного полотна при полных и пустых баках могут существенно отличаться друг от друга.

По информации RacingNews365, речь в данном случае идет о команде «Ред Булл».

При этом официальная позиция ФИА такова, что использование любого подобного устройство запрещено регламентом. При этом в ФИА отмечают, что не получили четких доказательств того, что уловку действительно использовали в «Ф-1».

Команду «Ф-1» подозревают в незаметном изменении дорожного просвета между квалификацией и гонкой. ФИА приняла меры

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
техника
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