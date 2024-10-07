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Карун Чандок о Ферстаппене и ФИА: «Буря в стакане воды. Наказывать за эмоции – немного сурово»

Чандок вступился за Ферстаппена на фоне скандала с нецензурным словом.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что ФИА раздула ситуацию с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, который сматерился на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

«Буря в стакане воды, честно говоря. Да, я понимаю – гонщики являются амбассадорами нашего спорта, и мы не хотим, чтобы они бранились и отвращали детей. Но в то же время они спортсмены. Бурлит адреналин, и наказывать за эмоции – мне кажется, это немного сурово.

Мы хотим видеть характеры. Мы не хотим видеть роботов. Мы хотим, чтобы они проявляли эмоции. Кроме того, надо понимать, что для многих пилотов английский является вторым языком. Скажем, у нас есть гонщик из Индии, Японии или Китая. Посадим ли мы переводчиков для каждого языка, чтобы он следил за каждым словом? Выглядит как ненужная битва», – заявил Чандок.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФИА
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoКарун Чандок
logoФормула-1
регламент
logoМакс Ферстаппен
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