Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, в Бразилии удастся сделать еще один шаг вперед»

Хэмилтон отметил прогресс в выступлениях за «Феррари».

Пилот «Феррари » чувствует, что улучшил темп за последние два этапа.

«Мы становимся сильнее и добиваемся ощутимого прогресса. Я взволнован. Мне нравится быть в Бразилии, чувствую себя здесь практически как дома. Меня здесь очень тепло встречают, так что с нетерпением жду старта уик-энда», – сказал Хэмилтон.

На вопрос, может ли в этот уик-энд вернуться так называемый Hammer time (сигнал, который Льюис получал по радио в «Мерседесе»; он означал переход на максимально возможный темп), семикратный чемпион ответил с улыбкой:

«Давно я этого не слышал! Я бы хотел на это надеяться – это цель, то, к чему я стремлюсь. Надеюсь, в этот уик-энд удастся сделать еще один шаг вперед за счет того, над чем мы работали в последних гонках».

