Оскар Пиастри о трудностях в последних гонках: «Все объяснимо. Ничего необычного не происходит»
Пиастри опроверг теорию о его проблемах в «Макларене».
Пилот «Макларена» прокомментировал мнение, что его спад в результатах связан с тем, что команда начала отдавать предпочтение Ландо Норрису.
«Нет, это не тот случай. Последние пару уик-эндов вышли немного тяжелыми, но у нас появились довольно четкие ответы насчет того, почему так сложилось.
Здесь и вправду не так много мистики. Думаю, есть некоторые вопросы относительно того, почему возникла необходимость по-другому пилотировать болид, и все прочее в этом духе. Но все объяснимо.
Так что ничего необычного не происходит», – заявил Пиастри перед Гран-при Сан-Паулу.
«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
