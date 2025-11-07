Оскар Пиастри о трудностях в последних гонках: «Все объяснимо. Ничего необычного не происходит»

Пиастри опроверг теорию о его проблемах в «Макларене».

Пилот «Макларена » прокомментировал мнение, что его спад в результатах связан с тем, что команда начала отдавать предпочтение Ландо Норрису.

«Нет, это не тот случай. Последние пару уик-эндов вышли немного тяжелыми, но у нас появились довольно четкие ответы насчет того, почему так сложилось.

Здесь и вправду не так много мистики. Думаю, есть некоторые вопросы относительно того, почему возникла необходимость по-другому пилотировать болид, и все прочее в этом духе. Но все объяснимо.

Так что ничего необычного не происходит», – заявил Пиастри перед Гран-при Сан-Паулу.

