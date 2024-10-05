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Джонни Херберт о штрафе Ферстаппена за мат: «В гонках стало слишком много ругани»

Херберт прокомментировал штраф Ферстаппена за нецензурную речь.

Бывший пилот «Формулы-1» был одним из стюардов Гран-при Сингапура и принимал непосредственное участие в разборе инцидента, когда Макс позволил себе выругаться на официальной пресс-конференции.

По словам Херберта, он понимает недовольство Макса, но считает общий подход ФИА к проблеме правильным.

«На пресс-конференции перед Гран-при Сингапура Макс использовал слово на букву «Ф», говоря о своей машине. При этом пресс-конференции транслируются по всему миру. Сейчас на пресс-конференциях звучит больше нецензурных выражений, чем когда-либо. Но официальная пресс-конференция – это не место для мата.

Некоторые журналисты сразу начали говорить о том, что «Формула-1» пытается сделать гонщиков роботами. Это не так. Их просто просят не ругаться, что, как мне кажется, правильно. Ведь на самом деле большинство пилотов «Ф-1» вообще не ругается.

Как бы то ни было, инцидент был передан на рассмотрение стюардам [Херберт был одним из них]. Мы хорошо и продуктивно поговорили с Максом где-то полчаса, обсуждая эту непростую ситуацию. По лицу Макса было видно, что он обеспокоен этим инцидентом, но когда он ушел, то уже, как казалось, успокоился, поскольку понял принцип действия правил. Нас, стюардов, он ни в чем не обвинял.

У нас, стюардов, есть целый ряд инструментов для наказания гонщиков. И мы здесь для того, чтобы следить за соблюдением правил и вместе принимать решения.

Мы могли бы оштрафовать Макса, но в данной ситуации нам показалось, что будет полезнее заставить его сделать что-то социально полезное. Что именно – это решать Максу и ФИА.

После этого все это взорвалось потому, что на следующей пресс-конференции Макс отвечал односложно на все вопросы, а затем провел уже свою импровизированную пресс-конференцию в паддоке.

Тем самым Макс проявил свою немного бунтарскую натуру. Что лично мне нравится – ведь во многом это и делает Макса Максом. Это его честный и откровенный характер. Однако всему должно быть свое время и место.

Лично я считаю, что в гонках стало слишком много ругани. И мне не хочется, чтобы мой пятилетний внук слушал эту нецензурную лексику», – рассказал Херберт.

Великий бунт Ферстаппена против штрафа за мат на сессии «Ф-1»: ответ обезоружил регулятора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФИА
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoДжонни Херберт
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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