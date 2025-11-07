Шарль Леклер: «Для такого потрясающего бренда, как «Феррари», нынешних результатов недостаточно, цель – победа»

Леклер оценил положение «Феррари» в сезоне-2025.

Пилот «Феррари » считает 2-е место в Кубке конструкторов недостаточно хорошим результатом для Скудерии.

«Мне кажется, когда ты выступаешь за такую команду, то единственное, что можно считать достаточно хорошим результатом, это победа.

Но в то же время будет справедливо отметить, что мы участвуем в очень плотной борьбе против команд с большой историей в этом спорте, которые по-своему особенны. Это непросто, но, думаю, для такого потрясающего бренда, как «Феррари», нынешних результатов недостаточно, цель – победа.

Если учитывать, где мы начали этот сезон и где мы теперь, то это хороший год. За этот сезон мы добились очень хорошего прогресса. В начале года было очень тяжело точно понять, как работать с этим новым болидом.

Но сейчас наша задача – борьба за второе место в Кубке конструкторов. В следующем году цель будет выше», – сказал Леклер перед Гран-при Сан-Паулу.

