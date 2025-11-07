Кими Антонелли посетил могилу Сенны: «Айртон – мой гоночный герой»

Антонелли поделился мыслями после посещения могилы Сенны.

Пилот «Мерседеса » Кими Антонелли побывал у могилы трехкратного чемпиона «Ф-1» Айртона Сенны перед Гран-при Сан-Паулу.

«Начинаю уик-энд с посещения особенного места», – написал итальянец в соцсетях.

Позже он подробнее рассказал о своем визите:

«Это был очень крутой опыт. Айртон – мой гоночный герой. Вчера у меня было много свободного времени, так что я подумал, а почему бы и нет. Мой отель находился очень близко.

Так что я решил сходить туда один раз. Решил, что схожу утром, а затем еще пришел днем, поскольку мне это место показалось очень тихим, очень мирным.

В общем, днем я решил отправиться туда с моим тренером. Мы читали книгу. Мы читали и просто проводили время в тихом месте. Было очень приятно. Но да, я очень хотел поздороваться с ним [с Сенной].

Я читал книгу об Айртоне. У нее итальянское название, но если переводить, то получится «Доведенный до совершенства» [Driven to Perfection]. Очень здорово побыть в тишине, ведь как пилот большую часть времени ты проводишь находясь в центре внимания», – сказал Антонелли.

Журналисты попросили Кими пояснить, почему ему нравится пилот, за выступлениями которого он не наблюдал вживую.

«Ну, потому что, когда я был маленьким, мы с отцом смотрели множество записей старых гонок «Ф-1» 1990-х на DVD. Вплоть до гонок 2000-х. И Айртон был тем пилотом, который выделялся среди всех. Не только из-за того, каким гонщиком он был, но и из-за его личности. Он стал моим вдохновением.

Я бы хотел увидеть его выступление вживую, но несмотря на то что я видел его только на DVD и видео, я им все еще очень восхищаюсь».

Фото: Motorsport.com