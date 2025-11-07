  • Спортс
Льюис Хэмилтон о штрафе в Мексике: «Не знаю, осознают ли в ФИА, что их решения могут повлиять на чью-то карьеру»

Хэмилтон потребовал изменений от ФИА.

Пилот «Феррари» недоволен действиями ФИА на Гран-при Мехико, где его оштрафовали за срезку поворота.

По словам британца, он так и не получил от федерации разъяснения по поводу инцидента.

«Мне кажется, это часть значительной проблемы, связанной с прозрачностью и подотчетностью, а также с секретностью решений, которые принимаются на фоне происходящего. Этим нужно заняться.

Не знаю, осознают ли они, что их решения в конечном итоге могут повлиять на чью-то карьеру или определить результаты чемпионата, как вы уже видели в прошлом. Необходимо заняться этим делом», – сказал Хэмилтон перед Гран-при Сан-Паулу.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
