Ланс Стролл о слухах про его желание уйти из «Ф-1»: «Фейковые новости»

Стролл отрицает желание покинуть «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » кратко прокомментировал заявления бывшего резервиста команды Фелипе Друговича.

Ранее Другович рассказывал, что почти получил место основного пилота в «Астон Мартин», поскольку в определенный момент Стролл был близок к завершению карьеры.

«Фейковые новости», – отреагировал Ланс перед Гран-при Сан-Паулу.

