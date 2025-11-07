Ланс Стролл о слухах про его желание уйти из «Ф-1»: «Фейковые новости»
Стролл отрицает желание покинуть «Ф-1».
Пилот «Астон Мартин» кратко прокомментировал заявления бывшего резервиста команды Фелипе Друговича.
Ранее Другович рассказывал, что почти получил место основного пилота в «Астон Мартин», поскольку в определенный момент Стролл был близок к завершению карьеры.
«Фейковые новости», – отреагировал Ланс перед Гран-при Сан-Паулу.
Фелипе Другович: «Стролл был близок к завершению карьеры перед 2024-м»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
