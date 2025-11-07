Пьер Гасли о решении «Альпин» не развивать болид 2025 года: «Если это позволит добиться более высоких результатов, то меня этот сезон не волнует»
Пилот «Альпин» не считает, что уик-энд в Бразилии сложится для команды более удачным образом, чем прошлые этапы.
«Мы явно сделали шаг назад с точки зрения темпа. Мы видели, как другие болиды – например, «Хаас» – получали обновления, в том же Остине, в то время как мы остановили развитие болида несколько месяцев назад.
Но все нормально. Мы знаем, что есть еще четыре уик-энда, где мы выложимся на полную, а после сможем переключиться на другой проект.
Я очень взволнован. Я как будто между двумя стульями. Этот год складывается невероятно трудно для каждого в команде. Мы полностью неконкурентоспособны по известным нам причинам – из-за принятых стратегических решений.
Если это позволит мне добиться более высоких результатов в следующем году, то меня этот сезон не волнует – это будет того стоить», – отметил Гасли.
