  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Пьер Гасли о решении «Альпин» не развивать болид 2025 года: «Если это позволит добиться более высоких результатов, то меня этот сезон не волнует»
1

Пьер Гасли о решении «Альпин» не развивать болид 2025 года: «Если это позволит добиться более высоких результатов, то меня этот сезон не волнует»

Гасли оценил подход «Альпин» к сезону-2025.

Пилот «Альпин» не считает, что уик-энд в Бразилии сложится для команды более удачным образом, чем прошлые этапы.

«Мы явно сделали шаг назад с точки зрения темпа. Мы видели, как другие болиды – например, «Хаас» – получали обновления, в том же Остине, в то время как мы остановили развитие болида несколько месяцев назад.

Но все нормально. Мы знаем, что есть еще четыре уик-энда, где мы выложимся на полную, а после сможем переключиться на другой проект.

Я очень взволнован. Я как будто между двумя стульями. Этот год складывается невероятно трудно для каждого в команде. Мы полностью неконкурентоспособны по известным нам причинам – из-за принятых стратегических решений.

Если это позволит мне добиться более высоких результатов в следующем году, то меня этот сезон не волнует – это будет того стоить», – отметил Гасли.

Расклады «Ф-1» в Бразилии: двум фаворитам нужен камбэк, а на радаре – дождь и шанс на сенсацию
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoПьер Гасли
Гран-при Бразилии
logoАльпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
16 минут назад
Юки Цунода: «Я не так вовлечен в проект 2026-го, как Ферстаппен. Уверен, Макс поделится со мной обратной связью»
22 минуты назад
Шарль Леклер: «В команде знают, что у «Феррари» нет темпа «Макларена» или «Ред Булл»
50 минут назад
Франко Колапинто: «Не особо думаю о будущем»
сегодня, 11:18
Льюис Хэмилтон о штрафе в Мексике: «Не знаю, осознают ли в ФИА, что их решения могут повлиять на чью-то карьеру»
сегодня, 10:58
Ланс Стролл о слухах про его желание уйти из «Ф-1»: «Фейковые новости»
сегодня, 10:38
Оскар Пиастри о трудностях в последних гонках: «Все объяснимо. Ничего необычного не происходит»
сегодня, 10:21
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, в Бразилии удастся сделать еще один шаг вперед»
сегодня, 10:00
Кими Антонелли посетил могилу Сенны: «Айртон – мой гоночный герой»
сегодня, 09:46Фото
Шарль Леклер: «Для такого потрясающего бренда, как «Феррари», нынешних результатов недостаточно, цель – победа»
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото