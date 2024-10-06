Гюнтер Штайнер о наказании Ферстаппена за мат: «Думаете, дети никогда не слышали слово «#####»?»

Штайнер считает, что ФИА усугубила проблему, наказав Ферстаппена за брань.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер не согласился с тем, что пилоту «Ред Булл » Максу Ферстаппену выписали общественные работы за нецензурное слово на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Сингапура .

«Думаю, [ФИА] слишком поздно извиняться. Тогда станет очевидно, что это тупик.

Полагаю, можно сесть и о чем-то договориться – не знаю, на что готов пойти Макс. Не знаю. Я очень уважаю Макса, он выскажет свою точку зрения и не будет упорствовать во всем, если ему предложат что-то разумное.

Я уже об этом говорил: стоит ли всем материться на пресс-конференции? В общем-то нет, но он не ругался на человека, а высказался о болиде. Хорошо ли это? Нет. Плохо ли это? Нет.

Разве не лучше было бы подойти к пилотам после и сказать: «Ребята, давайте немного приглушим, успокоимся», а не говорить: «Вот тебе штраф».

Дети слушают – да. Но, думаете, дети никогда не слышали слово «#####» (блин)?

Что мы создали? Мы создали ситуацию, которая хуже, чем один сматерившийся человек на пресс-конференции. Теперь все об этом говорят. Считаете, до детей не доходят все эти слухи? И, конечно, сейчас многие дети полагают, что материться круто», – заявил итальянец.

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