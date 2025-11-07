Франко Колапинто: «Не особо думаю о будущем»

Колапинто поделился мнением о своем будущем в «Ф-1».

Пилот «Альпин » высказался о шансах сохранить место в команде на следующий сезон.

«Не знаю. Я смотрю на ситуацию от гонки к гонке и стараюсь сконцентрироваться на этом уик-энде. Мне очень нравится эта трасса, это место. Для меня Гран-при «Формулы-1» в Бразилии очень особенный. Не могу дождаться, когда выйду на трассу.

Думаю, будущее не особо… Я не особо о нем думаю. Пытаюсь полностью сфокусироваться на этом сезоне и стараюсь закончить его как можно лучше. Мы сейчас трудимся изо всех сил и постараемся выложиться на полную, чтобы принести команде результат», – сказал Колапинто в преддверии Гран-при Сан-Паулу.

