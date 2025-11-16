Макс Ферстаппен: «Говорил «Ред Булл» следить за Бортолето. Надеюсь, он будет бороться за подиумы – может, в одной команде со мной»

Ферстаппен признался, что советовал «Ред Булл» обратить внимание на Бортолето.

Пилот «Ред Булл » рассказал, что предлагал команде присмотреться к Габриэлю Бортолето еще до дебюта бразильца в «Ф-1» в этом году.

«Еще до того как он попал в «Формулу-1», я говорил команде следить за Габи . Но теперь мы все здесь. Посмотрим, как все будет развиваться.

Прежде всего, я даже не знаю, сколько сам буду выступать. У меня контракт до 2028-го, но вот что дальше – это еще не согласовано. Я и сам пока ничего не знаю.

Я просто надеюсь, что в течение следующих трех-четырех лет Габи получит возможность бороться за подиумы. Если мы окажемся вместе в одной команде, то так будет даже лучше – это значит, что мы оба сможем бороться за самые высокие места», – сказал Ферстаппен.

