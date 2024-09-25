Ральф Шумахер: «Скандалы вокруг Хорнера, уход Ньюи и других специалистов, машина перестала работать – все это влияет на Ферстаппена»

Ральф Шумахер высказался о проблемах Ферстаппена в нынешнем сезоне.

Бывший пилот «Формулы-1» выступил в защиту Макса Ферстаппена , который вступил в конфронтацию с ФИА в связи с тем, что получил штраф в виде обязательства выполнить определенный объем общественных работ. Причиной стало использование нецензурной лексики во время пресс-конфереции.

«Год для Макса получается тяжелым. Сначала все эти скандалы вокруг Кристиана Хорнера, потом уход Эдриана Ньюи и других ведущих специалистов, машина внезапно перестала работать, а борьба в чемпионате с Ландо Норрисом обостряется. То есть на него влияют многие вещи.

На самом деле, что-то похожее случилось и со мной во время телевизионного интервью в 1997 году. В команде «Джордан» мы все безостановочно матерились, для меня это было вполне нормально. Но когда я использовал слово на букву «Ф» в телевизионном интервью, мне пришлось извиняться.

При этом на мой взгляд президент ФИА Мохаммед бен Сулайем является проблемой. Сначала у него возникли проблемы со Сьюзи Вольфф, потом с владельцами коммерческих прав на «Ф-1» из «Либерти Медиа» – и это чуть не стоило ему работы. Он стремится к публичности и делает это неудачно, старается часто появляться на подиуме. Я бы порекомендовал подумать о другой кандидатуре. То, что происходит сейчас, не может долго продолжаться», – рассказал Шумахер.

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