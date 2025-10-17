  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Пьер Гасли: «У «Альпин» есть все необходимое для успеха. У моего оптимизма есть веские причины»
0

Пьер Гасли: «У «Альпин» есть все необходимое для успеха. У моего оптимизма есть веские причины»

Гасли уверен, что «Альпин» добьется успеха в будущем.

Пилот «Альпин» заявил, что у него есть причины для того, чтобы с оптимизмом ждать начало следующего сезона.

«Если вы посмотрите на людей, которые работают в команде, то, на мой взгляд, у нас есть все необходимое, чтобы добиться успеха. Стив [Нильсен, управляющий директор] великолепен. Мне кажется, у нас на всех уровнях работают очень умные люди с большим опытом, которые добивались успеха в «Ф-1». Вот почему я так оптимистично настроен на следующий сезон.

Не особо приятно сидеть тут на этом стуле [на пресс-конференции] каждый уик-энд и раз за разом рассказывать вам одну и ту же историю. К сожалению, изменения не происходят внезапно.

Нужно продолжать работать в том же духе, не привлекать к себе особо внимания и делать то, что должно. Надеюсь, через несколько месяцев мы будем говорить о других ожиданиях перед уик-эндом.

У меня большие ожидания. В «Альпин» знают об этом. Думаю, у моего оптимизма есть веские причины. Я очень верю в те изменения, которые мы вносим. Для нас довольно многое меняется – мы будем использовать другой мотор [от «Мерседеса»]. На базе появляются новые люди. Кажется, что все начинает сходиться.

Наше сегодняшнее положение дает нам преимущество с точки зрения времени, которое мы можем потратить на подготовку к следующему сезону», – сказал Гасли.   

Расклады на «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
logoАльпин
Стив Нильсен
logoПьер Гасли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Макларен» все еще силен в среднескоростных поворотах»
9 минут назад
Карлос Сайнс о критике трансляции в Сингапуре: «Вы анализируете мои неудачные выступления и ставите мне оценку. Все имеют право на это»
31 минуту назад
Макс Ферстаппен о «Макларене»: «У тебя может быть плохой пит-стоп или сгореть двигатель. Подобные вещи невозможно сбалансировать»
445 минут назад
Джордж Расселл: «Цифры в контракте меньше, чем вы думаете. Но Вольфф был весьма щедр»
сегодня, 09:29
Льюис Хэмилтон о финише без тормозов: «Это явно не тот опыт, который хотелось бы повторить. Я не мог остановить машину»
1сегодня, 09:18
Андреа Стелла о контакте Норриса с Пиастри: «Последствия – часть системы. «Макларен» станет только сплоченнее и сильнее»
2сегодня, 09:01
Андреа Кими Антонелли о новом контракте: «Напряжение спадает, когда ты точно уверен, что у тебя есть место в команде на следующий сезон»
сегодня, 08:53
Изак Аджар: «Всегда хотел стать пилотом «Ред Булл» с тех пор, как присоединился к программе»
сегодня, 08:42
Джордж Расселл: «Моя цель – продолжать работу с «Мерседесом» и побеждать в 2026 году»
сегодня, 08:34
Фернандо Алонсо: «Радио неправильно понимают в 99,9 процентах случаев, плохо подают и выбирают для эфира»
сегодня, 08:29
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07