Пьер Гасли: «У «Альпин» есть все необходимое для успеха. У моего оптимизма есть веские причины»

Гасли уверен, что «Альпин» добьется успеха в будущем.

Пилот «Альпин » заявил, что у него есть причины для того, чтобы с оптимизмом ждать начало следующего сезона.

«Если вы посмотрите на людей, которые работают в команде, то, на мой взгляд, у нас есть все необходимое, чтобы добиться успеха. Стив [Нильсен, управляющий директор] великолепен. Мне кажется, у нас на всех уровнях работают очень умные люди с большим опытом, которые добивались успеха в «Ф-1». Вот почему я так оптимистично настроен на следующий сезон.

Не особо приятно сидеть тут на этом стуле [на пресс-конференции] каждый уик-энд и раз за разом рассказывать вам одну и ту же историю. К сожалению, изменения не происходят внезапно.

Нужно продолжать работать в том же духе, не привлекать к себе особо внимания и делать то, что должно. Надеюсь, через несколько месяцев мы будем говорить о других ожиданиях перед уик-эндом.

У меня большие ожидания. В «Альпин» знают об этом. Думаю, у моего оптимизма есть веские причины. Я очень верю в те изменения, которые мы вносим. Для нас довольно многое меняется – мы будем использовать другой мотор [от «Мерседеса»]. На базе появляются новые люди. Кажется, что все начинает сходиться.

Наше сегодняшнее положение дает нам преимущество с точки зрения времени, которое мы можем потратить на подготовку к следующему сезону», – сказал Гасли .

Расклады на «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?

