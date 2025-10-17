Макс Ферстаппен: «Макларен» все еще силен в среднескоростных поворотах»

Ферстаппен назвал главную силу болида «Макларена».

Пилот «Ред Булл» отметил, где RB21 уступает машине «Макларена».

«Думаю, в целом они все еще сильны в среднескоростных поворотах. Это определенно преимущество их машины. Остальное в какой-то степени зависит от конфигурации трассы и условий, сложно сказать. Но они все еще хороши в среднескоростных поворотах.

Наш болид теперь чуть лучше сбалансирован. Нет резкой недостаточной или избыточной поворачиваемости. Но каждый уик-энд приходится все настраивать, ведь машина не бывает идеальной. К счастью, в последнее время все стало работать лучше.

Последние три уик-энда прошли довольно неплохо, лучше прошлых. Я все еще считаю, что в Сингапуре мы не показали весь потенциал болида. Но опять же, все анализируется, мы стараемся стать лучше. Это продолжится и тут», – отметил Ферстаппен.

