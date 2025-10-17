  • Спортс
Макс Ферстаппен о «Макларене»: «У тебя может быть плохой пит-стоп или сгореть двигатель. Подобные вещи невозможно сбалансировать»

Ферстаппен не понимает командной тактики «Макларена».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о «правилах папайи», согласно которым в «Макларене» пытаются обеспечить своим гонщикам равные возможности.

При этом на старте Гран-при Сингапура Ландо Норрис при обгоне Оскара Пиастри допустил контакт между болидами, что вызвало недовольство австралийца.

«Если оставить «калитку» немного открытой, как это сделал Оскар Пиастри в Сингапуре, то в итоге может возникнуть вот такая ситуация. С другой стороны, отчасти они [«Макларен»] сами создали эту ситуацию в попытках уравнять возможности некоторыми своими действиями.

Борьба за победу в чемпионате никогда не бывает на сто процентов честной и равной, всегда будут какие-то моменты. Иногда это может быть плохой пит-стоп, у тебя может сгореть двигатель. Подобные вещи невозможно сбалансировать. В «Макларене» считают иначе, но это лишь мое мнение. И это очень сложно, а подобные вещи все равно ведут к разочарованию», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие шансы на «величайший камбэк» в истории?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
