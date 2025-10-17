Кими Антонелли: «Мерседес» планирует работать со мной и после 2026-го – но мне нужно приносить результаты»
Пилот «Мерседеса» ответил, насколько уверен, что сможет сохранить место в команде в будущем после подписания нового контракта.
«Честно, не знаю. Я гоняюсь год за годом, и у меня всегда одна цель – добиваться по возможности лучших результатов. Очевидно, команда хочет работать со мной и в будущем, не только в следующем году – но мне нужно выступать соответствующим образом.
Они планируют продолжать работать со мной, вероятно, и после 2026-го. Но как пилот я должен приносить результаты. Особенно в следующем году, ведь к тому моменту у меня уже будет за плечами целый сезон. Изменятся правила, и это коснется всех, что станет отличной возможностью.
Если у нас будет хорошая машина, то мне будет важно добиваться максимально возможных результатов, выкладываясь на полную – особенно если я хочу получить место на 2027-й и последующие годы», – отметил Антонелли.
