Джордж Расселл: «Цифры в контракте меньше, чем вы думаете. Но Вольфф был весьма щедр»

Расселл доволен условиями нового контракта.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал о том, что был рад подписанию нового соглашения с командой.

Расселл намекнул, что остался доволен условиями, но при этом опроверг зарплату в 30 млн фунтов – о которой сообщалось в британской прессе.

«Думаю, что цифры в контракте меньше, чем вы думаете. В большей степени все зависит от того, как ты выступаешь и какой даешь результат.

Полагаю, каждый считает, что стоит больше, чем есть на самом деле, но в конечном счете все зависит от твоих выступлений на трассе, стабильности, результатов, работе с командой.

И Тото Вольфф определенно признал это – учитывая обстоятельства, он мог бы сделать гораздо более скромное предложение контракта, но он был весьма щедр.

В том числе поэтому я доволен – потому что Тото тоже признает, что для победы тебе нужно, чтобы люди в команде были довольны, чувствовали свою ценность и в результате выкладывались на максимуме. Именно это он и сделал», – рассказал Расселл.

Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год в «Мерседесе» (The Mirror)