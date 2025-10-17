Льюис Хэмилтон о финише без тормозов: «Это явно не тот опыт, который хотелось бы повторить. Я не мог остановить машину»

Хэмилтон был рад добраться до финиша в Сингапуре.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал о том, что не хотел бы повторять опыт, который он пережил на Гран-при Сингапура . Хэмилтон на последнем круге срезал четыре поворота, поскольку на его болиде произошел отказ тормозов.

«Безусловно, последние круги в Сингапуре были очень нервными. В прошлом я уже однажды [на Гран-при Великобритании 2020 года] финишировал на трех колесах, теперь финишировал с тремя рабочими тормозными дисками. Но да, это явно не тот опыт, который мне бы хотелось повторить в будущем.

Я не мог остановить машину. Это был один из тех случаев, когда ты вдавливаешь педаль тормоза в пол, но ничего не происходит. Так что у меня просто не было выбора, кроме как срезать повороты через зоны безопасности. В противном случае я бы в эти повороты просто не вошел.

И да, штраф в такой ситуации – это нормально. Для меня это в любом случае ничего не изменило», – рассказал Хэмилтон.

