Фернандо Алонсо: «Нужно использовать оставшиеся шесть гонок в качестве тестов и отдохнуть перед 2026-м»

Алонсо считает, что «Астон Мартин» должен успеть отдохнуть перед 2026-м.

Пилот «Астон Мартин » поделился мнением насчет того, как «Астон Мартин» следует отнестись к финальным гонкам сезона-2025.

«Нам все еще нужно выступать наилучшим образом по ходу уик-эндов. Нужно сохранять высокую мотивацию и добиваться прогресса в некоторых аспектах, чтобы стать лучше к следующему году. В общем, нужно использовать оставшиеся шесть гонок в качестве тестов.

Очевидно, нам нужно присмотреться к следующему году и поберечь немного энергии. Даже если мы будем упорно гоняться и активно путешествовать на протяжении следующих двух месяцев, нам также нужно подумать о том, чтобы пораньше отдохнуть – сейчас, в конце года, чтобы в январе приступить к работе полностью заряженными», – отметил Алонсо .

