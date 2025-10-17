  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Нужно использовать оставшиеся шесть гонок в качестве тестов и отдохнуть перед 2026-м»
0

Фернандо Алонсо: «Нужно использовать оставшиеся шесть гонок в качестве тестов и отдохнуть перед 2026-м»

Алонсо считает, что «Астон Мартин» должен успеть отдохнуть перед 2026-м.

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением насчет того, как «Астон Мартин» следует отнестись к финальным гонкам сезона-2025.

«Нам все еще нужно выступать наилучшим образом по ходу уик-эндов. Нужно сохранять высокую мотивацию и добиваться прогресса в некоторых аспектах, чтобы стать лучше к следующему году. В общем, нужно использовать оставшиеся шесть гонок в качестве тестов.

Очевидно, нам нужно присмотреться к следующему году и поберечь немного энергии. Даже если мы будем упорно гоняться и активно путешествовать на протяжении следующих двух месяцев, нам также нужно подумать о том, чтобы пораньше отдохнуть – сейчас, в конце года, чтобы в январе приступить к работе полностью заряженными», – отметил Алонсо.  

Расклады на «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кими Антонелли: «Мерседес» планирует работать со мной и после 2026-го – но мне нужно приносить результаты»
сегодня, 10:48
Макс Ферстаппен: «Макларен» все еще силен в среднескоростных поворотах»
сегодня, 10:32
Карлос Сайнс о критике трансляции в Сингапуре: «Вы анализируете мои неудачные выступления и ставите мне оценку. Все имеют право на это»
1сегодня, 10:10
Макс Ферстаппен о «Макларене»: «У тебя может быть плохой пит-стоп или сгореть двигатель. Подобные вещи невозможно сбалансировать»
13сегодня, 09:56
Пьер Гасли: «У «Альпин» есть все необходимое для успеха. У моего оптимизма есть веские причины»
сегодня, 09:34
Джордж Расселл: «Цифры в контракте меньше, чем вы думаете. Но Вольфф был весьма щедр»
1сегодня, 09:29
Льюис Хэмилтон о финише без тормозов: «Это явно не тот опыт, который хотелось бы повторить. Я не мог остановить машину»
2сегодня, 09:18
Андреа Стелла о контакте Норриса с Пиастри: «Последствия – часть системы. «Макларен» станет только сплоченнее и сильнее»
2сегодня, 09:01
Андреа Кими Антонелли о новом контракте: «Напряжение спадает, когда ты точно уверен, что у тебя есть место в команде на следующий сезон»
сегодня, 08:53
Изак Аджар: «Всегда хотел стать пилотом «Ред Булл» с тех пор, как присоединился к программе»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07