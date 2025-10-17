Фернандо Алонсо: «Нужно использовать оставшиеся шесть гонок в качестве тестов и отдохнуть перед 2026-м»
Пилот «Астон Мартин» поделился мнением насчет того, как «Астон Мартин» следует отнестись к финальным гонкам сезона-2025.
«Нам все еще нужно выступать наилучшим образом по ходу уик-эндов. Нужно сохранять высокую мотивацию и добиваться прогресса в некоторых аспектах, чтобы стать лучше к следующему году. В общем, нужно использовать оставшиеся шесть гонок в качестве тестов.
Очевидно, нам нужно присмотреться к следующему году и поберечь немного энергии. Даже если мы будем упорно гоняться и активно путешествовать на протяжении следующих двух месяцев, нам также нужно подумать о том, чтобы пораньше отдохнуть – сейчас, в конце года, чтобы в январе приступить к работе полностью заряженными», – отметил Алонсо.
