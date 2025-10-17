Андреа Стелла о контакте Норриса с Пиастри: «Последствия – часть системы. «Макларен» станет только сплоченнее и сильнее»

В «Макларене» пояснили «последствия» для Норриса после Сингапура.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла сообщил, как команда разобралась с контактом между напарниками Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Сингапура .

«Обсуждения после Сингапура были очень позитивными, очень конструктивными. Произошел контакт между нашими машинами, который нужно было рассмотреть в рамках системы правил, которую мы используем все вместе, с Ландо и Оскаром.

Эту систему собрали Ландо, Оскар и команда, и в конечном счете моя обязанность и обязанность Зака [Брауна ] – обеспечить ее стабильное выполнение по ходу сезона.

Мы рассмотрели момент и обнаружили, что Ландо был ответственным за контакт, потому что он слишком глубоко заехал в третий поворот, дошел до контакта с Ферстаппеном, а затем из-за избыточной поворачиваемости коснулся Оскара.

Разумеется, в его маневре не было никакого умысла, однако оба пилота приняли итоги разбора. Как и после Канады, команда станет только сплоченнее и сильнее.

Последствия – часть нашей системы. Оба гонщика выступали за то, чтобы они были. Пилоты это приняли, и теперь мы снова готовы показывать максимум и стремимся к победам», – заявил менеджер перед Гран-при США .

