  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
3

Алекс Вурц: «Все гонщики «Ф-1» раздражены наказанием Ферстаппена за мат»

Гонщики «Ф-1» негативно восприняли странный штраф Ферстаппена, заявил Вурц.

Бывший пилот «Формулы-1» и председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц рассказал о реакции спортсменов на то, что Макса Ферстаппена из «Ред Булл» принудили к общественным работам за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

«Никто в чате Ассоциации в WhatsApp не посчитал, что это очень круто. Разумеется, все гонщики раздражены», – сообщил Вурц в эфире ORF.

По словам Алекса, пилоты также разочарованы тем, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем не обсудил с ними новую политику – вместо этого Федерация «сразу же перешла в публичное поле и выписала штраф». Австриец назвал такие действия «невероятными».

«Конечно, надо выбирать слова, но в наши дни гонщику тяжело быть настоящим, быть тем, кем он хочет быть.

Так «Формула-1» стала настолько популярной – ведь пилотам разрешили в большей степени быть собой. Быть настоящими, другими словами. И они демонстрируют такое в социальных сетях. Это включает в себя и выбор слов.

Лично я не фанат словесных атак на соперников. Но если [Ферстаппен] в данном случае жалуется на машину, то потом может обсудить это с боссом команды.

Ребята, ФОМ, ФИА: вы контролируете, какие радиопереговоры транслировать. Если считаете, что данный выбор слов неприемлем, просто не пускайте сообщение в эфир», – добавил Вурц.

Ферстаппена за мат на пресс-конференции обязали участвовать в общественных работах ФИА

Макс Ферстаппен о наказании за мат: «Должен посетить конференцию или что-то такое – возможно, через ноутбук»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
logoФИА
logoРед Булл
logoАлекс Вурц
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
регламент
logoМакс Ферстаппен
logoМохаммед бен Сулайем
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гельмут Марко о будущем Риккардо: «Ральф Шумахер стал чуть ли не пресс-секретарем «Ред Булл». Гарантий в «Ф-1» не бывает, решение после Сингапура»
17 минут назад
Ящерица вызвала красные флаги в 3-й практике в Сингапуре
135 минут назадФото
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й
43 минуты назад
Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций
7сегодня, 09:00
Фернандо Алонсо: «С учетом характеристик болида «Астон Мартин», на трассе у нас возникают некоторые трудности»
2вчера, 18:02
Карлос Сайнс: «Машина очень нестабильно вела себя на торможениях по ходу второй практики»
вчера, 17:26
Джордж Расселл: «Кажется, что у «Макларена» и «Феррари» есть серьезный отрыв от соперников»
вчера, 16:54
Шарль Леклер: «Феррари» в борьбе за победу в Сингапуре, но в квалификации разрывы будут гораздо меньше»
5вчера, 16:29
Гельмут Марко: «Три раза «Ред Булл» жаловался на заднее крыло «Макларена». Пора посмотреть на переднее»
33вчера, 16:09
«Заубер» продлит контракт с Боттасом на сезон-2025 (Blick)
27вчера, 16:06
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30