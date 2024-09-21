Алекс Вурц: «Все гонщики «Ф-1» раздражены наказанием Ферстаппена за мат»
Бывший пилот «Формулы-1» и председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц рассказал о реакции спортсменов на то, что Макса Ферстаппена из «Ред Булл» принудили к общественным работам за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.
«Никто в чате Ассоциации в WhatsApp не посчитал, что это очень круто. Разумеется, все гонщики раздражены», – сообщил Вурц в эфире ORF.
По словам Алекса, пилоты также разочарованы тем, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем не обсудил с ними новую политику – вместо этого Федерация «сразу же перешла в публичное поле и выписала штраф». Австриец назвал такие действия «невероятными».
«Конечно, надо выбирать слова, но в наши дни гонщику тяжело быть настоящим, быть тем, кем он хочет быть.
Так «Формула-1» стала настолько популярной – ведь пилотам разрешили в большей степени быть собой. Быть настоящими, другими словами. И они демонстрируют такое в социальных сетях. Это включает в себя и выбор слов.
Лично я не фанат словесных атак на соперников. Но если [Ферстаппен] в данном случае жалуется на машину, то потом может обсудить это с боссом команды.
Ребята, ФОМ, ФИА: вы контролируете, какие радиопереговоры транслировать. Если считаете, что данный выбор слов неприемлем, просто не пускайте сообщение в эфир», – добавил Вурц.
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