Джек Дуэн хочет продолжить карьеру в японской «Супер-Формуле»

Дуэн может перейти в «Супер-Формулу».

Резервный пилот «Альпин » Джек Дуэн рассматривает возможность продолжения карьеры в японской «Супер-Формуле».

Дуэн, который потерял шансы получить место в «Формуле-1», посетил финальный этап сезона Super GT вместе со своим отцом – пятикратным чемпионом MotoGP Миком Дуэном.

По информации австралийского Speed Cafe, Джек Дуэн провел переговоры о возможном переходе в «Супер-Формулу» в следующем сезоне, но сделку не считается завершенной.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?