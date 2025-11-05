Джек Дуэн хочет продолжить карьеру в японской «Супер-Формуле»
Дуэн может перейти в «Супер-Формулу».
Резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн рассматривает возможность продолжения карьеры в японской «Супер-Формуле».
Дуэн, который потерял шансы получить место в «Формуле-1», посетил финальный этап сезона Super GT вместе со своим отцом – пятикратным чемпионом MotoGP Миком Дуэном.
По информации австралийского Speed Cafe, Джек Дуэн провел переговоры о возможном переходе в «Супер-Формулу» в следующем сезоне, но сделку не считается завершенной.
Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости