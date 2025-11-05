  • Спортс
  • Дэймон Хилл об ухудшении результатов Пиастри: «Единственное объяснение – изменился психологический подход»
Дэймон Хилл об ухудшении результатов Пиастри: «Единственное объяснение – изменился психологический подход»

Хилл высказался о причинах проблем Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о проблемах, с которыми Оскар Пиастри столкнулся после летнего перерыва в чемпионате.

Пиастри не побеждает вот уже пять гонок подряд, а по итогам Гран-при Мехико утратил лидерство в общем зачете.

«Единственное объяснение – изменился психологический подход Пиастри. У Оскара было комфортное преимущество по очкам в чемпионате, но теперь оно внезапно исчезло.

Марк Уэббер [менеджер Пиастри] однажды сказал про Оскара: «Этот парень даже ни разу не разбивал болид». И потом он приезжает в Баку и делает это сразу несколько раз. Единственное объяснение – изменился подход Пиастри, он больше не смотрит на этот сезон как на каждую гонку в отдельности. А именно так и надо делать, если ты хочешь добиться успеха.

Да, борьба за титул – это фантастические ощущения. Но она тебя выматывает. И мне интересно – может быть, именно в этом и есть проблема Пиастри? Может быть, он просто начал выгорать изнутри», – рассказал Хилл.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoДэймон Хилл
logoМакларен
logoМарк Уэббер
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
