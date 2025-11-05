  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «То, есть ли у Ферстаппена шанс на титул, решится после гонки в Бразилии»
Ральф Шумахер: «То, есть ли у Ферстаппена шанс на титул, решится после гонки в Бразилии»

Шумахер считает гонку в Бразилии ключевой для шансов Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер полагает, что о шансах Макса Ферстаппена действительно побороться за титул и иметь хорошие шансы на победу можно будет судить после Гран-при Сан-Паулу.

На данный момент Ферстаппен уступает лидирующему в чемпионате Ландо Норрису 36 очков.

«Предстоящий уик-энд будет иметь абсолютно ключевое значение. Максу нужно сокращать отставание в чемпионате – и ему, возможно, понадобится и помощь конкурентов.

На Гран-при Мехико «Ред Булл» не то чтобы удалось вернуть себе прежнюю скорость, но Ферстаппен невероятно сильно провел второй отрезок гонки на шинах «софт». На мой взгляд, Макс вполне может выиграть в Бразилии.

При этом у «Ред Булл» обычно возникают проблемы со скоростью на трассах городского типа с не самым ровным покрытием. Или когда вечером становится холодно. И в Лас-Вегасе ночью будет холодно, а это значит, что болиду «Ред Булл» может не хватать механического сцепления с трассой.

Если же оценивать ситуацию на всех оставшихся трассах в целом, то у «Ред Булл» я вижу как минимум равные шансы, если не выше, чем у «Макларена». Но то, есть ли у Ферстаппена шанс на титул, решится после Гран-при Сан-Паулу», – рассказал Шумахер.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: f1-insider
