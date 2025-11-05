Джолион Палмер: «Хэмилтон будет стремиться попасть на подиум до конца сезона. И он очень любит гонку в Бразилии»

Палмер оценил шансы Хэмилтона попасть на подиум.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер поделился мнением о том, насколько велики шансы Льюиса Хэмилтона прервать свою неудачную серию и попасть на подиум до конца нынешнего сезона.

По мнению Палмера, наибольшие шансы сделать это будут у Хэмилтона на предстоящем Гран-при Сан-Паулу.

«По ходу этого сезона отставание [Хэмилтона от Леклера] в квалификациях значительно уменьшилось. И хотя в Мексике Леклер все равно оказался выше на стартовой решетке, Льюис был совсем близко.

Так что Хэмилтону удалось вернуть свою скорость после весьма тяжелого отрезка. И Льюис чувствует, что до возвращения на подиум теперь не так уж и далеко. Так что Льюис будет отчаянно стремиться выбиться вперед Леклера и постарается попасть на подиум до конца сезона.

При этом Льюис очень любит гонку в Бразилии. Он всегда очень хорошо там выступал. При этом он будет впервые выступать в Бразилии за «Феррари ». Думаю, он будет надеяться, что это хороший шанс для него оказаться впереди Леклера», – рассказал Палмер.

