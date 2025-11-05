  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «Супер-Формулу»: «буду с интересом следить за его выступлениями»
0

Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «Супер-Формулу»: «буду с интересом следить за его выступлениями»

Алонсо интересен переход Рованперы в «Супер-Формулу».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что с любопытством будет следить за выступлениями Калле Рованперы в японской «Супер-Формуле».

Двукратный чемпион WRC недавно объявил о своем переходе в японскую «Супер-Формулу», а в будущем финн попробует пробиться в «Формулу-1».

«Мне весьма любопытно, что получится у Рованперы. Ведь он невероятно талантливый гонщик. И при этом его определенно ждут трудные испытания – в зависимости от того, в какой серии он будет выступать. Но его уже в следующем сезоне ждет сложный вызов.

Я буду с интересом следить за его выступлениями. Как я уже говорил, переходить из ралли в кольцевые даже сложнее, чем наоборот. Это станет хорошей проверкой», – рассказал Алонсо.

Двукратный чемпион WRC Рованпера нацелен на переход в «Ф-2» и «Ф-1» после «Супер-Формулы»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
чемпионат мира по ралли
Супер-Формула
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoКалле Рованпера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Благодаря обновлениями смогла в значительной степени раскрыть потенциал болида «Ред Булл»
6 минут назад
Джолион Палмер: «Хэмилтон будет стремиться попасть на подиум до конца сезона. И он очень любит гонку в Бразилии»
сегодня, 10:19
Джек Дуэн хочет продолжить карьеру в японской «Супер-Формуле»
сегодня, 09:57
Ральф Шумахер: «То, есть ли у Ферстаппена шанс на титул, решится после гонки в Бразилии»
сегодня, 08:59
Дэймон Хилл об ухудшении результатов Пиастри: «Единственное объяснение – изменился психологический подход»
сегодня, 08:19
Джордж Расселл: «Антонелли демонстрирует проблески очень высокой скорости. В сезоне-2026 он будет чаще это делать»
сегодня, 08:05
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
вчера, 20:00
Калле Рованпера о тестах за рулем болида «Ф-2»: «Темп был лучше, чем ожидалось. Но начало следующего года будет тяжелым»
вчера, 18:57
Нидерландский комментатор «Ф-1»: «Ферстаппену нужен более быстрый напарник для командной тактики»
вчера, 18:31
Технический директор «Астон Мартин» о сотрудничестве с «Хондой»: «Меня удивила их преданность делу и агрессивный подход»
вчера, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото