Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «Супер-Формулу»: «буду с интересом следить за его выступлениями»

Алонсо интересен переход Рованперы в «Супер-Формулу».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, что с любопытством будет следить за выступлениями Калле Рованперы в японской «Супер-Формуле».

Двукратный чемпион WRC недавно объявил о своем переходе в японскую «Супер-Формулу», а в будущем финн попробует пробиться в «Формулу-1».

«Мне весьма любопытно, что получится у Рованперы. Ведь он невероятно талантливый гонщик. И при этом его определенно ждут трудные испытания – в зависимости от того, в какой серии он будет выступать. Но его уже в следующем сезоне ждет сложный вызов.

Я буду с интересом следить за его выступлениями. Как я уже говорил, переходить из ралли в кольцевые даже сложнее, чем наоборот. Это станет хорошей проверкой», – рассказал Алонсо.

Двукратный чемпион WRC Рованпера нацелен на переход в «Ф-2» и «Ф-1» после «Супер-Формулы»