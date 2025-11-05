Джордж Расселл: «Антонелли демонстрирует проблески очень высокой скорости. В сезоне-2026 он будет чаще это делать»

Расселл оценил перспективы Антонелли.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мнением о выступлениях его напарника Андреа Кими Антонелли в дебютном для итальянца сезоне в «Формуле-1».

«Кими определенно демонстрирует проблески очень высокой скорости. При этом мне кажется, что любому гонщику, будучи новичков в «Формуле-1», очень трудно демонстрировать высокую скорость на стабильной основе.

И я полагаю, что в сезоне-2026 Кими будет чаще демонстрировать столь высокую скорость. И мы уже видели, как гонщики на второй сезон значительно прибавляли и улучшали свои выступления.

При этом в следующем году нас ждут совершено другие болиды. И управлять ими будет нужно совершенно иначе. Так что могу сказать за себя – я буду готов абсолютно ко всему и не стану заранее формировать для себя какие-то конкретные ожидания.

Моя цель – выжать максимум из своих возможностей и возможностей команды. И не важно, будет ли мой напарник равен мне по скорости или будет отставать на 0,2 или 0,4 секунды – это никак не повлияет на мой подход», – рассказал Расселл.

