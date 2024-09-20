Макс Ферстаппен о наказании за мат: «Должен посетить конференцию или что-то такое – возможно, через ноутбук»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал новость о том, что его принудили к общественным работам за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.
«Может, лучше, если я не буду ничего говорить об этом. Ведь все, что я скажу, не особо заслуживает внимания.
Я считаю, все это странно», – произнес трехкратный чемпион «Формулы-1».
Макс предположил, что материться нельзя лишь на официальной пресс-конференции, однако в интервью с журналистами пилоты могут употреблять бранные слова – так накануне сделал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.
«Но он не сказал это на пресс-конференции – видимо, в этом разница. Так что тут мы, оказывается, можем материться.
В следующий раз ничего не спрашивайте меня на пресс-конференции, а потом я смогу все рассказать здесь.
Было ли это что-то личное? Я не переживаю по этому поводу и не хочу тратить энергию на подобное. Когда мне это прочитали, я довольно сильно удивился.
Я также должен посетить что-то – возможно, через ноутбук. Конференцию или что-то такое».
Ферстаппена за мат на пресс-конференции обязали участвовать в общественных работах ФИА
ФИА потребовала ограничить радио с матом в трансляциях «Ф-1»: «Гонщики – не рэперы. Что скажут дети?»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий