Макс Ферстаппен о наказании за мат: «Должен посетить конференцию или что-то такое – возможно, через ноутбук»

Ферстаппен высказался о «странном» наказании.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен прокомментировал новость о том, что его принудили к общественным работам за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура .

«Может, лучше, если я не буду ничего говорить об этом. Ведь все, что я скажу, не особо заслуживает внимания.

Я считаю, все это странно», – произнес трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс предположил, что материться нельзя лишь на официальной пресс-конференции, однако в интервью с журналистами пилоты могут употреблять бранные слова – так накануне сделал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен .

«Но он не сказал это на пресс-конференции – видимо, в этом разница. Так что тут мы, оказывается, можем материться.

В следующий раз ничего не спрашивайте меня на пресс-конференции, а потом я смогу все рассказать здесь.

Было ли это что-то личное? Я не переживаю по этому поводу и не хочу тратить энергию на подобное. Когда мне это прочитали, я довольно сильно удивился.

Я также должен посетить что-то – возможно, через ноутбук. Конференцию или что-то такое».

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